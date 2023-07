Pavez: No me gusta que esperen hasta el final para renovar a los jugadores, eso no se hace

El capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, aseguró que no está de acuerdo con que la dirigencia de Blanco y Negro espere hasta el final de la temporada para renovarle a los futbolistas que terminan contrato.

Pavez dijo en zona mixta tras la victoria por 2-0 ante O'Higgins: "No comparto mucho eso para renovar a los jugadores, eso no se hace, si ellos quieren a un jugador y saben que termina contrato a final de año deberían empezar a renovarle desde inicio de temporada, para que no pase lo del Torta, que se fue y volvió... pero es política del club y yo no me meto".

"Yo termino contrato a final de año, tengo ganas de quedarme, si lo hago feliz y si no, también. Soy un agradecido del club. No es de vida o muerte, los jugadores pasan y la institución queda", añadió.

Sobre la victoria ante los rancagüinos señaló: "El equipo está cada vez mejor, más afiatado. Es bueno que se vayan sumando jugadores, los jugadores de casa lo están haciendo bien. Tenemos cada vez un mejor equipo. Además, llegó Pablo Parra, que es un gran jugador, ya le dimos la bienvenida y esperamos que la rompa".

Acerca del nivel de su escuadra, el volante señaló: "Desde el partido con Deportivo Pereira el equipo viene con confianza, en el que jugamos bien, pero no hicimos goles, de ahí venimos jugando bien y demostrando intensidad, eso es importante no perderlo. Hoy jugó un equipo mixto y lo hicimos bastante bien, pudimos haber ganado por más goles".

"La primera rueda fuimos muy irregulares, esperamos mejorar eso. Hay que ir a jugar en Brasil presionando arriba, con la misma intensidad. Esperamos tener la primera opotunidad y hacerla, que espo será muy importante", cerró.

Colo Colo juega el martes a las 18:00 horas (22:00 GMT) con América-MG en Brasil, en busca de sellar su clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana (2-1 en la ida).