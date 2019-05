Salas y la arriesgada apuesta de usar a Valdivia antes del Superclásico: Ahora es más importante Palestino

Colo Colo enfrentará este sábado a Palestino en el Estadio Monumental por la duodécima fecha del Campeonato Nacional. El "Cacique" tiene una nueva chance para recortar distancia con el puntero Universidad Católica y en ese objetivo el entrenador Mario Salas apostará a la victoria con el mejor once titular disponible, por lo que alineará a Jorge Valdivia a pesar de que está al borde de la suspensión cuando queda una semana para el Superclásico con Universidad de Chile.

"Entiendo lo que es un Superclásico, jugué muchos, pero estos tres puntos con Palestino son muy importantes para seguir arriba en la caza de Católica. La importancia de Palestino es vital. Enfocarnos en Palestino es lo más importante", aseguró, para luego agregar que "un clásico es un partido recontra importante, quizá el más importante del año, pero va a llegar a su debido tiempo. Los tres puntos con Palestino son importantísimos y los vamos a pelear con la mejor gente".

El "Mago", tras el partido del domingo con Unión La Calera en el cual fue castigado con una amarilla por reclamos, "troleó" mediante sus redes sociales al presidente de la Comisión de Arbitros Enrique Osses: "Oses y sus secuaces harán de todo". Salas fue consultado sobre si la actitud de Valdivia puede traerle consecuencias para este fin de semana, y descartó la posibilidad de que el juez de turno , Cristián Garay, atente contra su prefesionalismo.

"La verdad es que yo siento que hay cosas en las cuales cada uno se hace responsable de lo que dice. Jorque es grande y se hace responsable, lo último que dijo lo conversamos y no veo absolutamente nada de malo. Para nada (condiciona), yo creo en el criterio y en el profesionalismo de cada uno de los árbitros, se pueden equivocar, pero que concidione nos metemos en otra faceta. El árbitraje chileno no se mete en esos temas. Es algo zanjado por él (Valdivia) y no creo que vaya a repercutir en las decisiones arbitrales", comentó el técnico.

Sobre la posible ausencia de Esteban Paredes en el duelo con los "árabes" por sus molestias en el abductor de la pierna izquierda, lesión que arrastra desde hace un tiempo, Salas adelantó que su puesto puede ser cubierto con Andrés Vilches, porque "él es nuestro goleador".

"Yo tengo la suerte de tener tres centrodelanteros, y hasta cuatro que es Iván Morales, y con distintas características. Eso me permite elegir para distintos partidos y por eso he elegido a Andrés. El es nuestro goleador, ha hecho un buen campeonato hasta ahora. En general mi decisión por los que juegan es por su condición y por sus características", dijo.

El "Comandante" también compartió su análisis respecto al cuadro de colonia, y consideró que pesar de que ha tenido mucha acción por su participación en Copa Libertadores, llegará en las mejores condiciones al Monumental y que por ello representará un gran desafío.

"Esas cosas (partidos) sin duda pesan con el tiempo, pero yo estoy convencido que Palestino va a llegar al cien por cienco con nosotros, sicológica y físicamente. Es un equipo que está en muy buen pie, que calza de manera perfecta con lo que pide Ivo (Basay). Tiene muy buenos jugadores, maneja muy bien su forma de jugar", declaró.

"Será muy difícil, debemos estar muy concentrados para este partido. Es mucho más importante Palestino que cualquier cosa que viene. Si tienen el control nos van a dar muchos problemas. Es un rival por el que solo tengo loas y alabanzas por lo hecho internacional y localmente", complementó.

El duelo entre el "Cacique" y los "árabes" se jugará este 11 de mayo a las 17:30 horas (21:30 GMT).