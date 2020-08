Sergio Goycochea: En 1994 estuve a punto de ir a Colo Colo

El ex portero de la selección argentina, Sergio Goycochea, mundialista en 1990, habló sobre una desconocida historia que lo vinculó a Colo Colo, señalando que estuvo a punto de llegar al "cacique" en 1994.

"A principios del 94' estuve a punto de ir a Colo Colo. Me vinieron a buscar y era una oferta muy buena, pero en ese año, justo el año 93 se habían jugado las Eliminatorias y el torneo argentino se había atrasado. Nosotros fuimos al repechaje y se aplazaron algunas fechas del torneo argentino de diciembre a enero de 1994. Cuando me vino a buscar a Colo Colo, faltaban esas cuatro fechas por jugarse y con River estábamos con grandes posibilidades de ser campeón", contó Goyco en el programa "Conversando en Casa" con el periodista Nelson Osses.

A ello, agregó que "fue entonces que le dije que no a Colo Colo por tener esa posibilidad de logro con River, lo que finalmente se me cumplió, porque fuimos campeones".

"Esto nunca lo conté y fue un ofrecimiento cierto, no es que te esté contando sobre que había una posibilidad", cerró Goycochea.

Goyco, recordado por ser un gran atajapenales, también habló sobre la situación de Lionel Messi y su petición de liberación en FC Barcelona y sostuvo que "es una decisión muy fuerte" porque "hizo toda su vida ahí".

"No es sólo una decisión deportiva, es de cambio de vida, no creo que la tome a la ligera teniendo una familia detrás. Es como si te fueras del país, porque esa es la realidad. Y repito, no quiero resultar irónico en esta situación, pues es como si a los trece años me hubiese ido a Chile, y me formé allá y todo, sigo siendo argentino, pero salir de ahí es una decisión de vida", concluyó.