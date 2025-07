Video desmiente presunta agresión a reportero de parte de la seguridad de Aníbal Mosa

Colo Colo y O'Higgins protagonizaron este domingo un partido con bastante tensión de inicio a fin tanto dentro como fuera de la cancha del Estadio Municipal de San Fernando, algo que incluso se había trasladado hasta después del pitazo final del compromiso.

Una vez terminó el encuentro en el recinto de la Región de O'Higgins, hubo una acusación sobre la seguridad de Aníbal Mosa de parte de un reportero presente en el estadio, quien acusó una presunta agresión hacia su persona. "Me agredió un guardia, Mosa se confundió y no me quiso hablar. Me botaron, me pegaron, me duele mucho el cerebro y no sé el motivo. No sé qué pasa", señalaba el afectado a Radio ADN.

En redes sociales se difundió un registro en el que Carlos Cerpa Morales, quien se encontraba realizando labores de reporteo en el Municipal de San Fernando, se encontraba recibiendo asistencia médica al haber sido presuntamente agredido por la seguridad de Mosa, pero luego otros registros aclararon todo el incidente.

Algunos minutos después de lo ocurrido en la zona de acceso a los estacionamientos del estadio, se viralizaron distintos ángulos del suceso entre Cerpa y Mosa, donde se ve al reportero intentando sacar alguna cuña al presidente de Blanco y Negro hasta llegar a una zona con acceso restringido, momento en el que fue abordado por la seguridad del directivo.

Sin embargo, en los diversos videos del momento no se ve una agresión como acusó Cerpa de parte de los funcionarios de seguridad de Mosa, sino que el propio reportero cae al piso al intentar zafar de estos mismo.

El propio Aníbal Mosa declaró su versión posterior a todo este entuerto. "Yo iba saliendo, dirigiéndome a los camarines y derepente veo que empiezan a caer algunas cosas de la galería".

"Había un reportero que quería hacerme unas preguntas y derepente terminó en el suelo. No sé si se resbaló o alguien lo empujó. La verdad de las cosas me mostraron las imágenes y se ve que resbaló, pero lo importante es que no quedó con algún problema de salud importante", agregó el mandamás del Cacique.

