"Yo no estaba dispuesto a aguantar": Agustín Orión reveló detalles de su salida de Colo Colo

El argentino Agustín Orión, ex portero de Colo Colo, reveló detalles de su polémica renuncia hace poco más de un año en el cuadro "popular", señalando que sucedieron cosas que, para su edad y trayectoria, no estaba dispuesto a aguantar.

"Uno cuando está fuera de todo, fuera del país, y está alejado de lo que es el equipo, puede hablar, porque no hará daño como si uno fuera partícipe directo del club", explicó en diálogo con el CDF.

El arquero, quien está sin equipo, contó que durante gran parte de 2018 negoció su renovación con Marcelo Espina, y lo mantuvieron en secreto, ya que habían otros jugadores en evaluación y otros que estaban por partir.

"Fue difícil, periodistas y ex jugadores decían cosas que no eran ciertas. Y después hubo un cambio de técnico (Mario Salas), y yo pregunté si el club quería seguir contando conmigo. Me dijeron que sí, y que el cuerpo técnico también. Así que vamos adelante. Dos reuniones duraron las charlas", contó.

Sin embargo, apuntó que los problemas comenzaron cuando se reintegró al club en la pretemporada, bajo las órdenes de Salas.

"Volvimos a la pretemporada, empezamos a entrenar y después se van sucediendo hechos... y cuando uno está dentro, se va dando cuenta de situaciones, que no es que no gusten, pero a cierta edad, una trayectoria buena o mala, no estoy dispuesto a aguantar, o estar en un lugar que no puedo ser útil", lanzó, en referencia a la decisión de Mario Salas de dejarlo en la banca.

"Después de eso se dieron más situaciones, aparte de la lesión, que terminaron con mi salida del club", cerró.

La salida de Orión fue justamente hace poco más de un año, el 24 de julio de 2019, en una polémica rueda de prensa en la que no estuvo presente Salas, pero si los referentes albos, incluyendo el capitán Esteban Paredes, quienes manifestaron su respaldo al argentino.