Zaldivia: Se me salió el hombro, la calentura fue porque nadie quiere salir en estos partidos

El defensor de Colo Colo Matías Zaldivia explicó su salida por lesión en el clásico contra Universidad Católica, que terminó 0-0 en San Carlos de Apoquindo, y también su indignación por ser reemplazado pese a la dolencia.

En diálogo con TNT Sports, Zaldivia habló de su problema físico y recordó una dificultad similar en la pretemporada de 2018: "Fue una luxación, se me salió el hombro. La otra vez había sido más complicada porque no habían podido colocármelo rápìdo, pero hoy sí, así que fue un poquito de dolor, nada más".

Además, habló de su mala reacción al no poder volver a la cancha, golpeando la banca: "Obviamente en este tipo de partidos no quiere salir nadie y la calentura fue por ese lado, pero después (me puse) a alentar a mis compañeros para tratar de lograr el triunfo".

Sobre el trámite del compromiso, el argentino señaló que "por suerte tuvimos un gran partido creo yo, nos faltó estar un poco más finos en la última línea, pero U. Católica por momentos no pudo pasar la mitad de la cancha y eso de enfrentar a un equipo de esta categoría y ser tan superior por momentos, da una buena señal".

Finalmente, expresó que la igualdad fue merecida: "Yo creo que si bien ellos no nos lastimaron, tuvieron solo una muy clara en el primer tiempo con un centro, y nosotros también tuvimos otra de un centro de César Fuentes. Hubo pocas situaciones, nosotros fuimos un poco superiores, pero el empate terminó siendo justo".

Colo Colo tendrá su próximo apretón contra Audax Italiano en Rancagua.