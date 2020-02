AC Milan y Juventus miden fuerzas en semifinales de la Copa Italia

AC Milan, con Zlatan Ibrahimovic, y Juventus, de Cristiano Ronaldo, miden fuerzas en la ida de las semifinales de la Copa Italia.

Sigue el resultado del encuentro aquí:

- AC Milan 1-1 Juventus. Finalizado. Estadio San Siro.

1-0: 63' Ante Rebic (MIL); 1-1: 90' Cristiano Ronaldo (JUV).

Here’s our line-up for #MilanJuve 💪🏻



I nostri titolari per la Semifinale d'andata di #CoppaItalia 🏟#SempreMilan @BioscalinITA pic.twitter.com/463XtjjsOB