La emotiva declaración de Gattuso tras ganar la Copa Italia a días de la muerte de su hermana

Gennaro Gattuso, técnico de Napoli, que se coronó campeón de la Copa Italia este miércoles tras doblegar 4-2 a Juventus en los penales, aseguró que cree "que existe el dios del fútbol" y que, si se trabaja bien, al final se recoge el premio.

"En la vida el fútbol me dio más de lo que yo le di. Me ha permitido convertirme en lo que soy. Me ha hecho hombre. El fútbol me dio mucho y por eso trabajo con gran pasión. Sé que no puedo dejar de luchar nunca", dijo Gattuso al acabar el partido del estadio Olímpico de Roma en la televisión nacional italiana Rai.

Napoli ganó la sexta Copa Italia de su historia tras empatar 0-0 en los noventa minutos e imponerse 4-2 en los penaltis, ante un gris Juventus que solo creó un peligro a la portería rival al comienzo del duelo con un disparo del portugués Cristiano Ronaldo, también lejos de su nivel.

Hace pocos días, a comienzos de junio, su hermana Francesca Gattuso falleció tras una batalla contra grave enfermedad.