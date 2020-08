Pinilla mostró su tobillo lastimado y se disculpó por el penal desperdiciado ante Huachipato

El delantero de Coquimbo Unido Mauricio Pinilla publicó en Instagram dos imágenes de cómo quedó su tobillo tras la derrota 2-1 de los "piratas" ante Huachipato y lamentó el penal que desperdició sobre el final y que pudo cambiar la historia.

"Siempre trato de dar lo mejor. A veces me equivoco como hoy", esribió.

"¿Quizás era mejor salir antes?", cuestionó, debido a que durante el primer tiempo recibió una dura falta que le hizo ser atendido al costado de la cancha y dudar de su continuidad.

"No lo sé, pero hago todo con la mejor intención y asumo mi responsabilidad pero jamás bajar los brazos. Mis disculpas, 'piratas', pero mi instinto me decía que tenía que seguir. Vamos, Coquimbo Unido, no hay tiempo para lamentarse", cerró.