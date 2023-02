Cristián Zavala: Vine a Curicó con un objetivo claro, estar en la selección

Cristián Zavala fue gran figura de Curicó Unido en la remontada sobre Audax Italiano, y tras el partido en La Granja, aseguró que su objetivo es llegar a la selección chilena.

En diálogo con TNT Sports, Zavala manifestó que "vine con un objetivo claro, lo dije siempre, es estar en la selección".

Al ser consultado por la posibilidad de regresar a Colo Colo, club dueño de su pase, Zavala apuntó que en Curicó "hay una opción de compra y hay que ver eso al final del año".

El puntero, quien dio la asistencia a Diego Coelho para el gol del triunfo, también dio sus primeras impresiones en el club, ya que hace menos de una semana fichó en Curicó.

"Llegué el domingo y me han hecho sentir como en casa, es impresionante el cariño. Desde el primer momento que el profe (Damián Muñoz) me llamó la respuesta fue sí y ahora estoy feliz", relató.

Finalmente, solo tuvo palabras positivas por lo que fue su paso por Colo Colo.

"Ha sido lo más hermoso que he vivido, en casi cinco años que debuté, y no me arrepiento de nada", sentenció.