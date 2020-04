David Beckham: Messi es único como jugador, Cristiano no está a su nivel

El ex futbolista inglés comparó el presente futbolístico del argentino y el portugués.

El ex futbolista inglés David Beckham volvió a demostrar su admiración por el argentino Lionel Messi, afirmando que el astro de FC Barcelona es "único como jugador" y que el portugués Cristiano Ronaldo, ex Real Madrid y figura de Juventus, "no está a su nivel".

"Messi es único como jugador y no hay otro como él. Él y Cristiano, que no está a su nivel, se ubican por sobre el resto", fueron las declaraciones recogidas por Marca que el multicampeón con Manchester United hizo al medio Télam.

Incluso, Beckham recordó el partido en que se retiró oficialmente del fútbol mientras vestía los colores de Paris Saint Germain, donde enfrentaron en un amistoso al Barcelona de Messi y compañía el año 2013.

"Nosotros íbamos por delante en el marcador, pero entró Messi y Barcelona marcó. A pesar de mi edad (tenía 37 años) disfruté jugando y el equipo anduvo bien en varios partidos", mencionó.