¿Cuándo se reencuentra Eduardo Vargas con U de Chile?

Eduardo Vargas fichó en Audax Italiano: el delantero aseguró su arribo al elenco de colonia en desmedro de U de Chile, luego de una intensa negociación en la que Turbomán quedó distanciado del elenco azul.

📅 La fecha de reencuentro de Eduardo Vargas con U de Chile

No obstante, el fútbol siempre da revanchas y la de Eduardo Vargas será pronto, ya que pese a no llegar a la U, sí se encontrará con su exclub en menos de un mes.

Esto porque el fin de semana del 17 de agosto Audax visitará a U de Chile en el estadio Nacional por la Fecha 20 del Campeonato Nacional 2025 ¿habrá aplausos o pifias para Turbomán?

📅 Fecha: Por confirmar (fin de semana del 17 de agosto)

⏱️ Hora: Por confirmar

🏟️ Estadio: Nacional (Santiago)

¿Por qué Eduardo Vargas no llegó a U de Chile?

Eduardo Vargas no llegó a U de Chile porque no llegó a acuerdo económico. Primero le hicieron una oferta baja para sus pretensiones y después cuando subieron la puntería, Turbomán no estaba interesado.

Audax Italiano se metió "por los palos" y aprovechó este conflicto para ofrecer un convincente contrato a Vargas y llevárselo por, al menos, seis meses.

📅 ¿Cuándo será presentado Eduardo Vargas en Audax?

No hay una fecha definida para la presentación de Eduardo Vargas en U de Chile, pero se espera que sea en las próximas horas, mientras se ajustan los últimos detalles.

