Sebastián González sufrió encerrona y le robaron el auto

El ex jugador de Colo Colo y de la selección chilena, y hoy comentarista del CDF, Sebastián González, denunció ante Carabineros de Chile una encerrona la noche del domingo en la comuna de Quilicura y sufrió el robo de un automóvil.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa, "Chamagol" conducía su automóvil por Carretera Presidente Eduardo Frei Montalva en dirección al norte, y al llegar a Cañaveral fue interceptado por un Mercedes Benz blanco, desde donde bajaron dos personas armadas y a rostro cubierto para intimidarlo y robarle el vehículo.

El automóvil fue encontrado horas después en la Autopista Nororiente con la Ruta 5 Norte, en Lampa, donde fue periciado por Carabineros.

Hoy despues de comentar Huachipato vs Coquimbo y mientras me dirigía a mi casa fui UNA víctima más de la delincuencia en Stgo. Encerrona con violencia🤬me robaron todo pero estoy bien, fisicamente no me paso nada. Están y andan desatados.2 hrs despues encontraron el auto chocado