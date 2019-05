Fernanda Pinilla y su exclusión del Mundial: "Que siga la lucha, dentro y fuera de la cancha"

La futbolista no fue considerada por Letelier para el certamen que se jugará en Francia.

Una de las grandes sorpresas que dejó la nómina entregada por José Letelier para el Mundial de Francia fue la ausencia de la defensora Fernanda Pinilla (Córdoba FC de España) en la lista de 23 futbolistas, algo a lo que la deportista reaccionó en sus redes sociales.

"Hoy no toca hacerse fuerte, toca mantenerse. Porque fuerte nos hicimos hace mucho tiempo... Gracias fútbol por todo, ahora y siempre", escribió la jugadora en su cuenta personal de Instagram.

Lo extraño de la ausencia de Pinilla es que tras el retiro de Geraldine Leyton quedó ella como titular en el lateral izquierdo, participando en 10 de los 16 partidos de preparación, jugando en cinco de ellos.

Javiera Toro de Santiago Morning fue la encargada de cubrir ese puesto en el 1-1 frente a Colombia, una posición en la que también se puede desempeñar la experimentada Francisca Lara, aunque no es su lugar natural en la cancha.

Respecto a la exclusión de Pinilla, Letelir afirmó tras el encuentro que sirvió de despedida de la Roja, que la futbolista no fue "nominada por una decisión técnico y eso tiene que ver con nuestras apreciaciones y en base al rendimiento, esto es día a día, se ve el momento y hay que optar por 23 jugadoras. No es el único caso, hay otras jugadoras que fueron parte del proceso y ahora no están nominadas. Esto forma parte de las decisiones del cuerpo técnico".

La exclusión de Pinilla salpicó incluso a la política, pues la diputa Maite Orsini motró su desacuerdo en redes sociales. "No se entiende decisión de DT de La Roja femenina de dejar fuera de la nómina del mundial a la mejor volante de Chile. Me gustaría saber qué hay detrás de esta inexplicable decisión que de técnica parece ser poco y nada".

La jugadora de Córdoba FC de España, además es la presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF).