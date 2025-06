¿Gustavo Álvarez a La Roja? El DT de la U aclara si asumiría en la Selección Chilena

La derrota de la Roja frente a Argentina volvió a encender las alarmas en el fútbol chileno. Con un Ricardo Gareca en la cuerda floja y la Selección tambaleando en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, el nombre de Gustavo Álvarez, volvió a sonar con fuerza como alternativa para asumir en la banca.

Mientras los hinchas azules sueñan con la gloria y los fanáticos de la Roja claman por un nuevo rumbo, Álvarez enfrentó los micrófonos y respondió a la gran pregunta: ¿dejaría a la U para dirigir a la Selección Chilena?

Gustavo Álvarez y la Roja: ¿una posibilidad real?

En medio de la preparación de los azules para enfrentar a Curicó Unido por Copa Chile, el extécnico de Huachipato fue claro y directo. "Estoy enfocado 100% en el presente. Tengo un contrato con la U y saben que mi estilo es no responder sobre escenarios ficticios. No me parece responsable hablar de un futuro imaginario", sentenció en el Centro Deportivo Azul.

Aunque su nombre sigue dando vueltas entre los posibles reemplazantes del Tigre, el entrenador laico marcó distancia y dejó en claro que su compromiso está con el Romántico Viajero. Una señal que calma a los hinchas azules, pero que deja la puerta entreabierta para el futuro.

La Roja se hunde y la U sigue firme en su camino

Mientras la Selección Chilena se mantiene última en la tabla de las Clasificatorias Sudamericanas, Universidad de Chile avanza con paso firme tanto en el torneo nacional como en Copa Chile. En julio, además, se vienen los desafíos internacionales, por lo que Álvarez tiene agenda llena.

En la vereda de La Roja, el panorama sigue siendo incierto. La ANFP aún respalda a Gareca, pero un nuevo traspié ante Bolivia en El Alto podría cambiar el libreto. Y aunque hoy Álvarez diga que no, en el fútbol nada está escrito.