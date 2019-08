René Higuita: Visitaría a Pablo Escobar en la cárcel hoy, mañana y siempre

El ex portero colombiano René Higuita contó detalles de la relación que tuvo con el narcotraficante Pablo Escobar, a quien visitó en la cárcel, y además recordó cuando estuvo detenido y le pidieron que lo entregara a las autoridades.

"Yo fui poco amigo de Pablo Escobar, pero con en ese 'poco amigo', todos quisieran tenerme a mí de amigo. Pablo Escobar era conocido, llegó hasta el Congreso y después, cuando ya sale de allá, sale a la clandestinidad y va a la cárcel, resulta que ya nadie lo conocía", contó a revista BOCAS.

"Ya no era político, ya solamente era narcotraficante y nadie tenía que ver con él. Entonces yo, que en ese momento era como esa figura de Colombia, digo: '¡Hombre!, ¿a una amistad se le puede pagar de esa manera?'. Entonces, me llené como de la parte más humana y pensé cómo la cárcel lo deja a uno solo", agregó, por lo que dijo que a Escobar lo visitaría en prisión "hoy, mañana y siempre".

El ex meta fue arrestado en 1993 por ser mediador en la liberación de la hija de Luis Carlos Molina, un socio de Escobar, por lo que la policía le pidió que entregar al capo colombiano.

"Ahí me empezaron a decir: 'Usted me entrega a Pablo Escobar y no tiene delito. Usted es una persona conocida, querida, y lo que usted hizo le da para siete años'. Lo único que les dije fue: 'Yo soy un tipo que no tengo problemas, que tampoco sé y, aun sabiendo, tampoco se los digo'", relató.

"Entonces se supuso que soy muy amigo de Pablo Escobar y eso quedó en la mayoría de los colombianos. Me llevaron a Bogotá con dos helicópteros, esposado y con una pierna enyesada, como el peor delincuente y los titulares decían que yo era el secuestrador", prosiguió.

Higuita se mantuvo en prisión durante nueve meses, durante los cuales se produjo el histórico triunfo 5-0 de Colombia sobre Argentina en Buenos Aires. Al término del partido, los presos gritaron "Libertad, René, Libertad".

"Lo empezó Leonel Álvarez en el vestuario, desde Argentina, y todos los jugadores de Colombia lo siguieron: '¡Libertad, René!'. Eso ayudó a que la gente se diera cuenta de que era un chivo expiatorio. Y gracias a todo eso, el país se dio cuenta de que había sido una injusticia. Y salí", finalizó.