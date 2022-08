Johnny Herrera relató asalto sufrido en Viña del Mar: "Afortunadamente no iba con mi hijo"

El ex arquero nacional Jonnhy Herrera se refirió al violento robo que sufrió la tarde de este sábado en Viña del Mar, comuna en la que reside, lugar en el que le fue sustraído el vehículo de alta gama que conduce.

"Se me cruzó un auto, gallos con pistolas. Se bajaron dos, eran como cuatro. Me venían siguiendo. Me quitaron el auto, me apuntaron", relató a diversos medios de prensa.

"Me metí a la Copec y los gallos se metieron atrás mío y me tocó un semáforo rojo y paré, me cruzaron y se bajaron con pistolas", agregó el comentarista de TNT Sports.

Finalmente, Herrera, que viajaba de Santiago a Viña del Mar al momento del robo, agradeció que "afortunadamente no iba con mi hijo".