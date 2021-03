Jorge Valdivia contó que habló con Héctor Tapia para ver la opción de Coquimbo

Jorge Valdivia, ex volante de Colo Colo, nuevamente se descargó tras su fallido fichaje en Unión Española y habló sobre su incierto futuro, afirmando que está analizando la posibilidad de ir a Coquimbo Unido. Además, volvió a criticar a Luis Baquedano, gerente de los hispanos, que lo trató de "mal elemento".

En diálogo con TNT Sports Chile, el "Mago" reveló que ha tenido diálogo con Héctor Tapia, entrenador de los "piratas" para ver la opción de integrarse al equipo, que ya cuenta con tres de sus amigos: Esteban Paredes, Carlos Carmona y Jean Beausejour.

Entre sus argumentos, Valdivia detalló que su objetivo es reencantarse: "quiero terminar de esa manera, disfrutando el fútbol. Quizás en Coquimbo, y si no también puede ser Magallanes u otro", comentó.

Respecto al escándalo con Luis Baquedano, el talentoso volante recordó que el dirigente "fue responsable de la quiebra de Colo Colo".

"Estoy enrabiado y me sorprende que Luis Baquedano diga que soy mal elemento. Él fue artífice de la quiebra de Colo Colo y mandó al seguro de cesantía al plantel de Unión Española en el estallido social", aseveró Valdivia.

"A mí me molesta que Baquedano diga que soy un mal elemento. Es una irresponsabilidad tremenda, tengo una familia atrás. Trato de darle valores a mis hijos, la gente en algún momento madura, pero seguiré siendo alegre porque es mi manera de ser. No me quiero retirar todavía del fútbol, me quiero reencantar", sentenció.