Jorge Valdivia tras su arribo a Mazatlán: Por ser una institución nueva va a costar adaptarnos

Mazatlán FC, club mexicano que tomó el lugar del desaparecido Monarcas Morelia, publicó este vierne en sus redes sociales las primeras palabras del volante chileno Jorga Valdivia tras ratificarlo el jueves como parte de su plantel.

El "Mago" dijo sobre su desafío en el flamante club que "por ser una institución nueva va a costar adaptarnos, pero no tenemos presión. Mi ilusión debe ser la misma que la del grupo, llegar a lo más alto representando a Mazatlán".

"Mis compañeros me dijeron que Mazatlán es un lugar muy bonito y se vive bien. Esperemos estar a la altura de las exigencias que tiene el hincha de nosotros", agregó.

En la misma línea, el ex Colo Colo afirmó que "venimos de un parón largo, al principio va a costar, pero me tengo fe y confianza de que con los entrenamientos pueda alcanzar esa finesa que me caracteriza para poder ayudar al club y junto con los compañeros podamos tener un gran año".

Mira primeras declaraciones de Valdivia en Mazatlán: