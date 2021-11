Valdivia cargó contra dichos de Rueda: En los dos años que estuvo, fui el mejor en el fútbol chileno

Jorge Valdivia y Reinaldo Rueda protagonizan una serie de declaraciones cruzadas que se iniciaron cuando el "Mago" criticó el trabajo del DT en la selección chilena, pese a que no fue convocado.

Rueda replicó al ex volante de Colo Colo que "son hechos y no palabras. En ningún momento puede desestabilizar un concepto de una persona que admiro, que respeto; de un jugador que fue de un nivel excepcional, pero que en ningún momento en mis dos años con Chile tuve la satisfacción de convocar. No pude disfrutarlo un solo minuto".

Ante esto, Valdivia replicó con un mensaje en Instagram: "En los dos años que estuvo en Chile, fui el mejor en el fútbol chileno, jugando Libertadores a un nivel de selección", escribió en un comentario.

"Tampoco pude disfrutar sus entrenamientos porque decidió irse a otra selección sudamericana antes del fin de su contrato", completó.