Director deportivo de Bayern Munich: Lewandowski quiere dejar el club

Hassan Salihamidzic, director deportivo de Bayern Munich, informó que el delantero Robert Lewandowski le aseguró que quiere dejar el club "bávaro" sin opciones para renovar.

"He hablado con Lewa. Durante la conversación me ha comunicado que no acepta nuestra oferta de renovación y que quiere dejar el club", le dijo a Sky Sports Alemania.

Lewandoswki, de 33 años y cuyo contrato con Bayern Munich culmina en 2023, no ha escondido sus deseos de jugar en FC Barcelona, club que prepara una oferta para quedarse con sus servicios.

La operación, sin embargo, no será sencilla, dado que según los medios alemanes el club "bávaro" no se desprenderá el artillero por menos de 40 millones de euros, cifra aparentemente demasiado alta para los "blaugranas", sumidos en una crisis económica.

Lewandowski arribó a Bayern Munich en julio de 2014, tiempo en el que ganó 16 títulos, incluida una Champions League, y se convirtió en el segundo máximo goleador en la historia del club con 344 conquistas entre todas las competencias.