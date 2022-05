Erling Haaland fue homenajeado antes de su último partido con Borussia Dortmund

El noruego Erling Haaland fue homenajeado este sábado en la previa de su último partido con Borussia Dortmund en la Bundesliga.

Minutos antes del choque con Hertha Berlin en el Signal Iduna Park, el ariete recibió un reconocimiento por parte de los dirigentes del club y fue ovacionado por los hinchas presentes en el estadio en Dortmund.

"¡Qué viaje! Gracias, Erling", escribió el club en sus redes sociales.

What a ride! Thank you, Erling! 👏 pic.twitter.com/uXcRiGBGDh