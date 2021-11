La divertida reacción de Haaland por grosero gesto de hincha rival mientras le dedicaba su gol

El noruego Erling Haaland fue el gran protagonista de la jornada este sábado en el fútbol alemán, al regresar anticipadamente de su lesión y ser partícipe de la victoria por 3-1 de Borussia Dortmund sobre Wolfsburgo, con un gol que dedicó a una hincha rival, quien respondió con un grosero gesto.

Haaland entró en el minuto 73 para rematar un centro de Julian Brandt y decretó el 3-1 definitivo, y frente a las gradas apuntó a la fanática de Wolfsburgo, quien, visiblemente molesta, reaccionó con un "corte de mangas".

Esta situación fue captada por las cámaras y se viralizó, provocando los comentarios de hinchas en redes sociales y del propio Haaland, quien en inglés escribió: "Por esto amamos el fútbol".

This is why we love football😂😂❤ https://t.co/MlkOwL80Vd