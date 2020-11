Ajax arrojó 11 casos positivos de coronavirus en la previa de su duelo ante Midtjylland en Champions

Ajax presentó este lunes 11 casos positivos de coronavirus en la previa de su importante duelo contra Midtjylland por la tercera jornada del Grupo D en la Champions League.

Los holandeses sufrieron esta complicación en el testeo de la UEFA un día antes de cada partido internacional, según indicó la prensa local, por lo que debió viajar con 17 jugadores a Dinamarca, tal como lo informó el propio club, aunque sin oficializar los casos de Covid-19.

El duelo de la escuadra de Amsterdam ante los daneses se jugará este martes a las 17:00 horas (20:00 GMT).

