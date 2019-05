Reinaldo Rueda confirmó su cita con Claudio Bravo: Está todo tranquilo

El técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, llegó al Estadio Camp Nou este miércoles para presenciar el duelo entre Barcelona y Liverpool por las semifinales de la Champions League.

En su llegada al recinto del elenco culé, el entrenador de la Roja dijo a nuestro corresponsal de Al Aire Libre en Cooperativa, Maks Cárdenas, que esperaba un "bonito espectáculo" y un buen desempeño de Arturo Vidal, que será titular en los azulgranas.

Además el estratega colombiano afirmó que se reunió con Claudio Bravo y con el resto de los seleccionados que militan en el viejo continente.

"Si me junté con Claudio y con todos me he reunido. Está todo tranquilo", declaró el DT.

Barcelona y Liverpool se enfrentan desde las 15:00 horas de nuestro país por el máximo torneo de clubes europeo.