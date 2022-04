¿Y el VAR? Savic quedó impune tras darle un cabezazo a Sterling y tirarle el pelo a Grealish

El defensa de Atlético de Madrid Stefan Savic quedó impune tras darle un cabezazo a Raheem Sterling y tirarle el pelo a Jack Grealish en el empate 0-0 de Atlético de Madrid contra Manchester City, que significó la eliminación de su equipo de la Champions League.

Así lo mostraron imágenes divulgadas en redes sociales, de agresiones que no fueron castigadas por el árbitro del partido, ni tampoco por el VAR en el Estadio Wanda Metropolitano. De hecho, el zaguero sólo recibió tarjeta amarilla por otras discusiones en la misma disputa en el final del encuentro.

El hecho se suscitó cuando el reloj rebasaba los 90 minutos en la revancha de cuartos de final de la Liga de Campeones. Ahí se armó una batalla entre futbolistas de ambos elencos tras la expulsión de Felipe y la lenta reanudación del City, que había ganado 1-0 en la ida.

El conato duró varios minutos y el compromiso se extendió más allá de los 90+10' en una caldera, que era el Wanda.

El City jugará en semifinales contra Real Madrid en la Champions.

Revisa las agresiones:

UEFA could take disciplinary action against Atletico Madrid over clashes in Man City Champions League tie which saw Stefan Savic headbutt Raheem Sterling and pull Jack Grealish’s hair https://t.co/Yc6Xy9V0jo pic.twitter.com/mfZh6oof6D