En España la polémica está desatada por las acusaciones de Barcelona contra Real Madrid, señalando que ha fue favorecido por el VAR en su partido con Athletic de Bilbao, con un penal que fue concedido y otro en contra que no fue validado. En ese marco, Iván Guerrero, ex árbitro nacional, repasó las dos jugadas y fue enfático: "A mi me parecen las dos jugadas de penal".