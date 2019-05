Portal estadístico incluyó a Guillermo Maripán en oncena ideal de la Liga de España

El portal de estadísticas WhoScored, que cuenta con una de las bases de datos más grandes del mundo del fúbol, incluyó al chileno Guillermo Maripán en la oncena ideal de la temporada 2018-2019 de la Liga de España.

Considerando sólo datos estadísticos, y calculando su nota de la temporada, el defensor nacional promedió 7.20, debido a su buen desempeño en la zaga de Alavés. De hecho, supera por poco el puntaje de su compañero en esta alineación ideal, Gerard Piqué (7.18).

"Sus buenas actuaciones en Alavés lo han acercado a la Premier League, con West Ham entre los clubes que están interesados en el chileno. Su promedio de 4.2 en duelos aéreos es el segundo mejor entre los defensores en España, mientras que un 5.7 en espacios libres lo sitúan en el top 10 de los jugadores de la Liga", explica WhoScored.

El mejor evaluado en este equipo es el argentino Lionel Messi, figura indiscutible de Barcelona, con nota 8.48, gracias a sus 36 goles y 13 asistencias para los azulgrana.

Revisa el equipo ideal a continuación:

🇪🇸 LaLiga Team of the Season



Jan Oblak@RPenha9 @3gerardpique

Guillermo Maripan

Cote

Lionel Messi@DaniParejo

Rodri@Dembouz @aspas10 @LuisSuarez9



Read @BenMcAleer1's article now -- https://t.co/P92FQWGgxm pic.twitter.com/Kk6fKEWhkx