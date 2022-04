Erling Haaland está cada vez más cerca de Manchester City

El ariete noruego Erling Haaland, estrella de Borussia Dortmund en la Bundesliga alemana, está cada vez más cerca de ser futuro jugador de Manchester City.

Según informó el periodista Nicolo Schira, especializado en el mercado de transferencias, Haaland llegó a un acuerdo personal con el conjunto inglés: Su contrato será hasta 2027, por 30 millones de euros al año.

Debido a esta oferta, Haaland ya tiene decidido dejar Dortmund en el verano europeo y Manchester City está dispuesto a pagar la cláusula de salida, de 75 millones de la moneda europea.

Cabe recordar que el nombre de Haaland ha estado en la órbita de los grandes del "viejo continente", destacando entre los interesados Real Madrid, que lo quiere junto a Kylian Mbappé; y Bayern Munich, que ya está buscando un reemplazo ante la eventual salida de Robert Lewandowski a Barcelona.

Erling #Haaland is getting closer and closer to #ManchesterCity: agreed personal terms for a contract until 2027 (€30M/year). The striker has decided to leave #BVB this summer and #MCFC are ready to trigger the release clause by €75M. #transfers https://t.co/qtMO3ntjAH