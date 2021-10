Jürgen Klopp criticó a los antivacunas: Es como conducir borracho

El entrenador Jürgen Klopp, en la previa del empate de Liverpool por 2-2 ante Manchester City en la liga inglesa, se refirió al proceso de vacunación en el país y disparó contra los antivacunas.

"Es un poco como conducir borrachos, probablemente todos hemos estado en una situación en la que, después de beber un par de cervezas, nos dijimos 'todavía podría conducir'", comentó el DT.

Agregó que "la ley no pretende proteger a quien le gustaría conducir después de beber dos cervezas, sino a otros del hecho de que estoy borracho y quiero conducir de todos modos".

"Con las vacunas es lo mismo: los especialistas han dicho es la solución para salir de este momento y no me he vacunado solo para protegerme, sino sobre todo, a todas las personas que me rodean", reflexionó.

Los dichos del DT se dan en un contexto en que, según medios ingleses, solo siete de los 20 equipos de la Premier tienen al menos un 50 por ciento de vacunados.