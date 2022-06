Nuevo dueño de Chelsea se reunió con Jorge Mendes para discutir fichaje de Cristiano Ronaldo

El nuevo dueño de Chelsea, Todd Boehly, se reunió con Jorge Mendes, representante de Cristiano Ronaldo, para discutir un posible fichaje del portugués, actualmente en Manchester United.

Según informó el medio The Athletic, Cristiano está decepcionado en Old Trafford, ya que el United no jugará la Champions League, por lo que avisó a su agente que considerará ofertas de otros equipos, más competitivos, en el mercado.

En los "Diablos Rojos", no obstante, esperan que el ariete de 37 años se quede en el equipo, ya que el nuevo entrenador Erik ten Hag, procedente de Ajax, lo tiene considerado para la próxima temporada.

Cabe señalar que Chelsea tomó fuerza en las últimas horas como posible destino de Cristiano Ronaldo, ya que Bayern Munich desmintió los rumores sobre un posible acuerdo por el jugador luso.