Paul Scholes cree que Pogba no debería jugar nunca más por Manchester United

El legendario Paul Scholes criticó con dureza al francés Paul Pogba por la tarjeta roja que recibió en la caída 5-0 de Manchester United ante Liverpool, en Old Trafford, y dijo que el volante no debería jugar nunca más por los "diablos rojos".

De acuerdo a lo que manifestó el ex futbolista, "probablemente jugará de nuevo, pero no creo que se le extrañe mucho si no lo hace".

"El ha tenido numerosas oportunidades y mantiene diciendo que le falta consistencia, pero lo que hizo es una carencia de disciplina y respeto por tu entrenador y compañeros", lanzó al respecto de su falta que dejó a los locales con 10 jugadores cuando caían 5-0.

"El ha causado caos en los últimos años, todos saben cúan talentoso es, todos confían en él, incluso los entrenadores y le han permitido ser el jugador que es, pero con toda esta conmoción, al no firmar su contrato, dejar al club casi pidiendo rescate, luego aparecer y hacer algo así", siguió.

El United sufrió una durísima goleada y dejó al DT Ole Gunnar Solsjkaer en la cuerda floja.