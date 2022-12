La reacción de Icardi por viral video de Wanda Nara besando a L-Gante

En los últimos días se hizo público el romance entre Wanda Nara y el músico argentino L-Gante y su expareja, el futbolista Mauro Icardi, reacción luego de un video que se hizo viral en que los enamorados salían besándose.

Este registro inundó las redes sociales con diversos comentarios en el país trasandino y recientemente se conoció cómo reaccionó el atacante de Galatasaray al saber de esto.

Según dieron a conocer los medios trasandinos, Icardi contactó a la abogada de ambos, Ana Rosenfeld, para preguntarle sobre la división de los bienes.

De acuerdo a lo que conversó la profesional con Intrusos, de la TV argentina, "cuando Icardi se enteró que Wanda estaba cenando con L-Gante en la costanera no le gustó nada y habría habido una mediación" y señalando a Rosenfeld, agregó: "Pero de eso no sé mucho porque recién llegué y no pude hablar con Ana, no lo pude chequear con la mediadora oficial pero entiendo que fue telefónica".

En un artículo publicado por Infobae, Icardi recibió la foto del momento en que Nara y el intérprete de cumbias estaban cenando, previo al mediático beso, cuando se encontraba cuidando a los hijos.

En ese escenario, llamó a la mujer "y le empezó a pedir cosas que antes no le había pedido por el tema de la separación. El miedo era que se apareciese en el restaurante, antes Icardi quería operativo reconciliación, ahora está todo mal. Le dijo: ´¿qué haces ahí, mientras tus hijos están acá?'".

Rosenfeld igualmente dijo que en el intento de reconciliación de Icardi con Nara en las Maldivas fue para "buscar un lugar lindo, solos, alejados del mundo, de los negocios para ver si puedes recuperar una pareja".

"No estoy en la cabeza de Mauro, hablo con él todos los días, entiendo y siento lo que él siente pero también entiendo lo que dice Wanda, así que ya es un tema de respetar decisiones y hoy por hoy están los dos con decisiones distintas".