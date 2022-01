DJ acusado de contagiar a Messi usó sus redes para defenderse

El DJ argentino Fer Palacio usó sus redes para defenderse de las acusaciones que cayeron en su contra luego del contagio de coronavirus del astro Lionel Messi.

Palacio compartió con el futbolista de París Saint-Germain en una fiesta, pese a que debía estar aislado por ser contacto estrecho de una serie de casos de Covid-19 registrados tras un evento organizado en Argentina.

Por esto, en redes sociales lo acusaron como el causante del positivo del jugador: "Me acabo de levantar y me mandaron un montón de mensajes, soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid y lo relacionan con que yo lo contagié", dijo en un mensaje de Instagram subido en sus historias.

"Me han llegado a poner 'asesino' por mensajes, mucha mala onda. Yo ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo Covid", dijo, para luego subir su examen junto a un mensaje elocuente: "No contagié a Messi".

El DJ recibió una serie de mensajes criticándolo y cuestionándole su decisión de acudir a una entrega de premios pese a que estaba apuntado como contacto estrecho, por lo que también le enviaron algunos posteos en tono amenazante.