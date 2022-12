DT de PSG: No sé lo que pasó en Argentina, pero Messi no le faltó el respeto a Mbappé

El entrenador de París Saint-Germain, Cristophe Galtier, se refirió a las polémicas celebraciones de la selección argentina tras ganar el Mundial de Qatar, con burlas a la estrella francesa Kylian Mbappé incluidas, apuntando a que otro de sus jugadores, Lionel Messi, tuvo un buen comportamiento con el galo.

"Lo que pasó en Argentina no lo sé ni me corresponde, pero Messi no le faltó el respeto a Mbappé. Se dieron la mano, y Kylian tuvo una actitud ejemplar después de caer. Felicitó tanto a Leo como a Scaloni. Eso es lo que me importa", declaró en conferencia de prensa.

En relación al retorno del astro trasandino a la disciplina del equipo parisino, sostuvo que "tras ganar y las celebraciones de estos últimos días, decidimos que se quede en Argentina hasta el 1 de enero. Aquí volverá el 2 o el 3".

Por otro lado apuntó a que Mbappé y Neymar están a disposición, así como también "Marquinhos, Vitinha, Carlos Soler, Pablo Sarabia y Achraf Hakimi".

"Han entrenado toda esta semana y están bien. ¿Mbappé? Su prestación durante el Mundial fue brillante, acabó como máximo goleador. Después de la final hablamos con él y nos dijo que quería volver pronto. En algún momento tendrá que descansar, sobre todo mentalmente", finalizó.