"Un año y medio hermosos": Carlos Villanueva se despidió de Magallanes

Magallanes deberá planificar su temporada 2024 en el torneo de Ascenso y con miras a ello es que el cuadro "Carabelero" no contará con uno de sus buenos valores estos últimos años, ya que Carlos Villanueva se despidió a través de sus redes sociales del elenco "Carabelero".

"Este año y medio que estuve con ustedes viví un ambiente cálido y familiar, con una hinchada que nos apoyó desde el día 1, nos apoyó cuando subimos y aún más cuando bajamos. Me siento y me sentiré siempre parte de Magallanes no solo por su institución si no que también por las maravillosas personas que conocí en el camino y que son hinchas de este equipo", publicó el "Piña" en su cuenta de Instagram.

"Quiero agradecer a quienes trabajan en el club, personas dedicadas y con hermosos valores donde siempre tuvieron una sonrisa y un consuelo para nosotros, mi familia y yo siempre estaremos agradecido de ustedes, por el recibimiento y por la calidez que nos brindaron. Espero de corazón que puedan volver lo antes posible a primera y desde hoy cuentan con 3 hinchas más para siempre (Franco, Santi y yo). Gracias de corazón", agrega en su posteo.

Villanueva arribó a Magallanes a mediados de 2022 y con la "Academia" consiguió el ascenso a Primera División, además del título de la Copa Chile y la Supercopa de este 2023.