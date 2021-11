Bruno Fernandes golpeó a un guardia durante celebración del gol de Manchester United

El volante portugués Bruno Fernandes protagonizó un altercado con un guardia durante el partido en que Manchester United y Chelsea igualaron 1-1 por la Premier League.

El momento en que el equipo rojo festejó el tanto conseguido por Jadon Sancho durante el entretiempo se vio opacado por un golpe que le propinó el futbolista visitante a uno de los encargados de la seguridad, que intentaba alejar a los jugadores del público en Stamford Bridge.

Mientras se encontraban fundidos en un abrazo, los integrantes del plantel fueron advertidos por el guardia, quien tocó a Fernandes. Su reacción inmediata fue darle un golpe al funcionario del recinto.

Revisa la acción:

Bruno Fernandes just assaulted a steward at Stamford Bridge! #CHEMUN



Video from @SkySports courtesy of @premierleague pic.twitter.com/cv6IB2WLbE