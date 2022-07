Christian Eriksen llegó a acuerdo de palabra para su fichaje en Manchester United

El jugador danés Christian Eriksen tiene todo acordado para convertirse en nuevo refuerzo de Manchester United, según informó este lunes la prensa europea.

De acuerdo a lo publicado por el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano, el futbolista aceptó unirse a los "Diablos Rojos" en su condición de jugador libre, tras haber defendido a Brentford la última temporada en la Premier League.

Además, el jugador de 30 años, según apuntaron en el Viejo Continente, fue pedido expresamente por el nuevo técnico el United, Erik ten Hag, por lo que su contrato será hasta mediados de 2025, pendiente de los exámenes médicos de rigor y la firma final.

De cerrarse la negociación, Eriksen vestirá su quinta camiseta, tras los pasos por Ajax, Tottenham, Inter de Milán y Brentford.

Manchester United are set to sign Christian Eriksen, here we go! Full verbal agreement in place, as first called by @David_Ornstein. 🚨🇩🇰 #MUFC



Communication sent to both Man United and Brentford today morning.



Contract until June 2025, waiting for signature and medical. pic.twitter.com/63RZQWOEqh