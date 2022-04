El jugador de Manchester United Harry Maguire recibió una amenaza de bomba en su domicilio, que movilizó a varios equipos de seguridad.

Según informó el periodista de The Sun Charlie Wyett, la policía de Cheshire llegó hasta la mansión del zaguero inglés con perros de detección para buscar algún indicio de artefactos explosivos.

En el hogar vive junto a su mujer Fern Hawkins y dos hijas.

La amenaza le llegó a través de un correo electrónico y surgió a pocos días de las numerosas críticas al defensor por la pésima actuación en la goleada 4-0 que le dio Liverpool al United.

