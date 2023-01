¿Hubo posición fuera de juego? El polémico gol de Bruno Fernandes en el derbi de Manchester

El derbi de Manchester jugado en Old Trafford este sábado no estuvo ajeno a polémicas, donde el primer gol del United obra de Bruno Fernandes generó discusión por una presunta posición de adelanto que no fue cobrada por el árbitro central Stuart Attwell ni tampoco el VAR.

Corría el minuto 78' de juego cuando el portugués marcó lo que era el empate transitorio ante Manchester City, asistido por Casemiro. La jugada debió ser revisada por una posible participación de Marcus Rashford en la jugada, quien sí se encontraba en fuera de juego, pero finalmente el tanto fue cobrado como legítimo y generó las réplicas de los jugadores de los "Ciudadanos".

Incluso Josep Guardiola expresó su molestia y aseguró que la anotación tuvo que haber sido anulada. "Rashford está en fuera de juego y Bruno Fernandes, no. Pero Rashford intervino en la jugada y distrajo a nuestro portero y a los defensas. Es lo que es. No es un gol legal", indicó, y agregó que "sabemos donde jugamos y es difícil para los árbitros en estos estadios".

- El gol de Bruno Fernandes que encendió la polémica: