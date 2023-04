Papa Francisco recibió de regalo una camiseta del argentino Lisandro Martínez

El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, regaló este jueves una camiseta del argentino Lisandro Martínez, defensa central del club inglés Manchester United, al Papa Francisco.

Burnham, acompañado de otras personalidades de la ciudad inglesa, visitó al Sumo Pontífice en el Vaticano para tratar el problema del cambio climático y llevó una camiseta enmarcada de Lisandro.

En el marco, además de la indumentaria con el "6" del argentino, se incluyen dos imágenes: una de Lisandro levantando la Copa del Mundo con Argentina en el pasado Mundial de Qatar 2022 y otra del futbolista con la Copa de la Liga conquistada el pasado mes de febrero con los "Diablos Rojos".

Es conocida la afición futbolística del Papa, cuyo club en Argentina es San Lorenzo.

Lisandro está actualmente lesionado tras romperse un metatarso en la ida de cuartos de final de la Europa League contra Sevilla. El central tuvo que pasar por quirófano y estará de baja lo que resta de temporada

