"Será otro Alexis Sánchez": Hinchas reaccionaron al fichaje de Casemiro en Manchester United

Manchester United anunció el principio de acuerdo para fichar a Casemiro y en redes sociales varias hinchas reaccionaron al fichaje, aunque con poca esperanza para el volante brasileño, llegando a decir que se "quemará" en Old Trafford, al igual como pasó con Alexis Sánchez.

"Alexis Sánchez era el mejor de jugador de la Premier League, Ronaldo el "Goat, Varane, un jugador de verdad, pero cuando van a ese club en sus últimos años, bueno, todos hemos visto como termina", señaló un fanático.

Otro remarcó: "Casemiro debería ser un fichaje increíble, tal como fueron Alexis Sánchez, Angel Di María, Zlatan Ibrahimovic, Radamel Falcao, Raphael Varane, Sancho y un aún letal Cristiano Ronaldo. Visitaremos este mensaje en su debido tiempo".

"Gran fichaje por nombre, pero su carrera se estrellará como todas las otras figuras con la camiseta del United. Es una pena", comentó otro fanático.

Please don’t be an Alexis Sanchez. Please be good. 🤞🏻 https://t.co/effwJweI7C