Conmovedor: Jorge Valdano rompió en llanto al recordar a Diego Maradona

Jorge Valdano, ex delantero de la selección de Argentina, rompió en llanto duranta la transmisión de un partido de la Champions al ser consultado por sus recuerdos con Diego Maradona, su compañero en el mundial que conquistaron en México 1986.

"Me sorprendió mucho la noticia y como a todos, me ha dolido inmensamente por el jugador y el hombre. Muchos de los recuerdos cuando los rememoraba me producían una sonrisa...", declaró Valdano, emocionado y con lágrimas, sin poder continuar para la transmisión para el canal Movistar+.

La voz se entrecorta, la emoción asoma.

Las lágrimas de Valdano son las lágrimas de todos. #AD10SMaradona pic.twitter.com/TimCWZHwns — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 25, 2020

Posteriormente, Valdano logró recuperar la compostura y terminó su idea.

"Decía que lo que me provocaba entonces una sonrisa ahora me produce tristeza. No hay sitio mejor para despedirle que un estadio de fútbol. Sólo por lo que hizo en esos 100 metros por 70 le valió la pena la vida. A él y a la gente. Toda Argentina le llora y todo aquel al que le gusta el fútbol, también. Hasta la pelota llora", cerró.