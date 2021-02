"Tengo la voz un poco rara, como resfriada": Dalma Maradona dio positivo por coronavirus

Dalma Maradona, la hija mayor del fallecido astro argentino Diego Armando Maradona, dio positivo en un test de coronavirus, según dio a conocer ella misma en un programa radial argentino del que participa.

"Me siento bien, pero tengo la voz un poco rara, como resfriada", contó la actriz en Un Día Perfecto de Radio Metro.

"Nunca sentí ningún tipo de dolor, pero empecé a estornudar un montón y me pregunté '¿qué onda?'. Me dijeron que para hisoparme tenía que esperar cinco días, y cuando me lo hice me dio positivo", detalló.

Luego de conocer el resultado del examen, Dalma se aisló junto a su esposo Andrés Caldarelli y su hija Roma.