Ex ayudante de Bielsa: Es imposible imitarlo, porque hay uno solo como él

El técnico Claudio Vivas, ex ayudante de Marcelo Bielsa, alabó al entrenador rosarino y dijo que es imposible imitar su estilo, dado que el ex DT de la selección chilena tiene características únicas.

"No todos los entrenadores están capacitados para convencer al plantel de entrenar fuerte 24 horas antes de jugar. Eso no lo logra cualquiera. Siempre les digo a los que quieren aprender o imitar a Marcelo que no lo hagan. Es imposible imitar a Bielsa porque Bielsa hay uno sólo", dijo Vivas, hoy DT de Bolívar de La Paz, en diálogo con Olé.

"Lo que pueden hacer es ver cómo prepara cada partido, analizar sus entrenamientos, cómo trabaja por la línea, por puesto. Hoy en día hay muchos entrenadores que tomaron ese manual, pero querer ser igual a Bielsa es imposible", añadió.

Vivas dijo que feliz volvería a trabajar con el hoy DT de Leeds United, en Inglaterra.

"Yo no tendría problemas en volver a trabajar con él. Al contrario. Es una persona que está permanentemente haciendo cosas nuevas y enseñándote. Cuando trabajé con él era muy joven y siempre soporté el ritmo a Marcelo. Hay gente que no puede", cerró.