La verdad de Marcelo Díaz: Nos están queriendo controlar, manipular y mantener aislados

El destacado volante nacional Marcelo Díaz publicó un extenso mensaje mediante sus redes sociales titulado "mi verdad", en el que lanzó una hipótesis sobre el masivo contagio de coronavirus en el mundo.

"Chelo" utilizó su cuenta de Twitter para comenzar diciendo: "amigos míos, para ustedes que me conocen bastante y saben que soy un loco de mierda, que a veces tiene estados de lucidez les vengo a decir que me aburrí y aquí viene MI VERDAD".

Díaz agregó más abajo que "no puedo llegar a entender que mi vida no me pertenezca en lo más mínimo, que mi vida sea controlada por terceros y directamente por un virus que ataca a nivel mundial. Yo no me creo posible que un murciélago y una serpiente tenían tantos deseos sexuales que decidieron crear un virus en ataque a la humanidad y que estén queriendo tener relaciones otra vez para experimentar el antídoto".

"Tampoco creo que Dios haya creado el virus y lo haya mandado a la tierra para matar a los ancianos y mantenernos encerrados en nuestras casas en estado de pánico. Es más, tampoco creo que el diablo haya creado el virus", añadió "Carepato".

"Lo que sí creo y esta es mi VERDAD y VERSIÓN, es que nos están queriendo controlar, manipular y mantener en un estado totalmente aislado a la realidad sin tener el método para enfrentar el virus. Creo que así como crearon el virus, están creando o capaz que ya esté creado el antídoto de sanación, que coincidentemente costará dinero para adquirirlo y les aseguro que no será gratis, mismo dinero que estamos perdiendo o dejando de ganar en estos momentos por no poder salir de nuestras casas, para obtener una pastilla o una inyección que nos va a curar por obra del espíritu santo", insistió.

"Yo no me la creo y por eso estoy en contra del sistema, de todos los sistemas. Solamente debemos actuar bien y dejar de dañarnos a nosotros mismos y a la vez dejar de dañar al hermoso mundo donde vivimos. Los humanos somos los únicos responsables de todas las catástrofes", cerró.