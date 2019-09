Marcelo Díaz: Creo que mi ciclo en la selección chilena ya terminó

El volante chileno de Racing de Avellaneda, Marcelo Díaz, aseguró que cree que su ciclo en la Roja llegó a su fin, tras no ser considerado por el actual entrenador Reinaldo Rueda.

Al respecto, el mediocampista afirmó en conversación con Fox Sports Argentina que su paso por la selección "yo creo la verdad, sinceramente, que terminó. Soy de la idea de que hay etapas en la vida que llegan a su término y a veces duele aceptarlo, pero es la realidad".

"Yo creo que ya llegó a su término. Ojalá que no fuese así, pero prefiero pensarlo de esa forma para no estar haciéndome la cabeza cada vez que va a jugar Chile y pensando si puedo ir o no a la selección", apuntó.

En la misma línea, "Carepato" aseguró que "a mí me gustaría volver a la selección, pero no lo decido yo. Es por decisión técnica, es lo que dicen en Chile y lo dice también el entrenador. No le voy a preguntar nunca por qué no me nomina".

El ex Universidad de Chile indicó además que "nunca he tenido un problema con él (Rueda). No tuve problemas ni con el entrenador ni con ningún jugador, con nadie. Si no me nomina yo asumo que es por decisión técnica y está perfecto. Yo lo tengo asumido, aceptado y estoy resignadísimo".

El accidente de Arturo Vidal en 2015 y Marcelo Bielsa

A su vez, Díaz relató cómo se vivió al interior del camarín la situación de Arturo Vidal tras su accidente automovilístico durante la Copa América de 2015. "Nosotros cerramos filas. Pasó lo que pasó y más no nos involucramos", señaló.

"Tuvimos una que otra reunión, pero ya no nos correspondía a nosotros porque se había tornado un tema país. Nosotros solamente teníamos que seguir para adelante como caballo y pensar en la copa, sino se nos iba a ir. Si nosotros nos desvirtuábamos en nuestro pensamiento tal vez no íbamos a conseguir el objetivo", aseveró.

El volante de la "Academia" además alabó a Marcelo Bielsa, asegurando que "tuvimos históricamente muy buenos jugadores, pero yo creo que el que cambió la cabeza del futbolista chileno fue Marcelo Bielsa".

"Yo digo que él es el fundador de todo lo bueno que le pasó a Chile, sin haber trabajado con él. Pero por lo que todos cuentan y hablan de Bielsa, creo que era un agrado estar con él", afirmó.

