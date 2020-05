Marcelo Díaz: Espero que se pueda dar pronto el regreso a Universidad de Chile

El volante nacional Marcelo Díaz se refirió nuevamente a su posible regreso a Universidad de Chile y aseguró que espera se pueda dar prontamente y que exista un "acuerdo" entre el club y él.

Díaz señaló en conversación con Eliseo Salazar, en un vivo de Instagram, que "me gustaría volver a Chile. Espero en un futuro muy próximo jugar y terminar mi carrera en la U y establecerme en Chile. No sé si voy a vivir toda mi vida en Chile, pero mientras esté jugando estaré ahí. Esperemos que se pueda dar el regreso a la U. Dependerá de que ambas partes lleguen a un acuerdo".

Además, repasó a su carrera y su periplo por Europa, asegurando que "en 2012 me vinieron a buscar de Basilea y me sentí querido por ellos. Lo pasé muy bien y no me arrepiento de nada. En Hamburgo y Celta también estuve muy cómodo".

En otros temas, "Carepato" sostuvo que "no me gustó la regla de los cinco cambios. Yo creo que va a quedar fijo. Son cinco cambios y va a ser prácticamente cambiar a la mitad del equipo. Va a haber muchos cambios tácticos".

Junto con esto, se animó a dar una propuesta para un cambio de regla: "Una modificación que haría es que no se jueguen los laterales con las manos sino que con los pies, sería una forma de acelerar el juego. Muchas veces en los laterales se gana tiempo".

Finalmente, aseveró que "hoy en día el fútbol ha avanzado mucho, ya no solo somos futbolistas sino que atletas, por lo que un jugador puede extender su carrera a los 37 años".