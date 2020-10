Marcelo Díaz: "Si tengo que ver un partido, miro a Racing o River"

El mediocmapista chileno de Racing Club de Avellaneda, Marcelo Díaz, fue entrevistado largamente por el diario deportivo Olé y en su diálogo expresó su admiración por el fútbol que hace Sebastián Beccacece al mando de Racing y por lo que realiza River Plate.

"Me gusta mucho cómo viene jugando Racing desde hace tres años más o menos. No es coincidencia que se hayan ganado tres títulos en tan poco tiempo (incluye el de 2014). El otro que me gusta, porque viene con una idea futbolística desde hace mucho, es River. Y lo ha conseguido con resultados. Si tengo que ponerme a ver un partido, miro a Racing o River por la forma de jugar", comentó Díaz.

"De Racing me gusta todo lo que hacemos. Los entrenamientos, las charlas grupales, individuales. Somos un equipo que se basa en el balón. En el juego constructivo. Presionamos mucho, alto, atacamos desde el balón, salimos desde nuestra portería a veces arriesgando mucho. Jugamos con una idea clara, sabemos lo que hay que hacer. Somos un equipo bastante vistoso", añadió antes de alabar al técnico que pasara por Universidad de Chile

"Es el cabecilla de todo esto. Respira, come, bebe para Racing y el fútbol. Pasa muchísimas horas trabajando en el club. Por lo que hablo con él, sé que cuando llega a su casa sigue trabajando. No para. Es un líder al que nos adherimos todos. Todo el tiempo trata de buscarle la vuelta a los partidos, de armar un entrenamiento nuevo. Eso muchas veces se valora muy poco. Además de mejorar él como entrenador y persona, mejora al jugador", dijo Díaz.

Díaz fue consultado por su actual momento: "Con 33 años recién, joven, nunca disfruté tanto del fútbol como hoy. Me encuentro con mucha experiencia, con estabilidad y equilibrio. Trato de jugar con alegría, felicidad, disfrute. Me resulta fácil porque la idea de juego que manejamos la conozco desde hace muchísimos años", expresó antes de comentar levemente un eventual regreso a la U.

"Ahora sólo me enfoco en Racing, en estar pendiente de la Copa. Hay que pensar en el hoy y el ahora. Mis intenciones están claras, las manifesté a los cuatro vientos", dijo.

Al momento de ser requerido por la selección Díaz interrumpió a su interlocutor y le dijo "no hablo de la selección, de ninguna".