Marcelo Díaz tras su regreso a las canchas: "He vuelto a vivir"

El volante nacional Marcelo Díaz publicó un emotivo mensaje tras su regreso a las canchas luego de ocho meses al margen, que se concretó en el triunfo 4-3 de Libertad sobre Junior de Barranquilla por la Copa Sudamericana.

El jugador chileno estuvo lesionado durante su último periodo en Racing, club que dejó para sumarse al plantel "gumarelo".

"Lo sabe la gente que me conoce: la vida me enseñó que no hay otra que levantarse una y mil veces", escribió en Instagram, donde recordó que "pasaron exactamente 8 meses y 13 días desde que jugué mi último partido oficial. Fueron meses muy difíciles, llenos de incertidumbre, de situaciones complicadas y de lágrimas de frustración".

"Agradezco de corazón a todas aquellas personas que estuvieron conmigo durante este tiempo. Especialmente, a mis amigos de Bernal (Argentina), que en ningún momento me soltaron la mano. A la gente de @clublibertadpy, por la oportunidad. Y también a todos ustedes, que a través de este medio me brindaron un afecto enorme", escribió.

"Les dedico todo este esfuerzo a mis bellos hijos quienes, aun estando lejos, me llenan de fuerzas para seguir intentando crecer cada día. Los amo, mis amores", continuó Díaz, quien finalmente sostuvo que "he vuelto a las pistas, he vuelto a sentirme futbolista, he vuelto a disfrutar de un pase al compañero, he vuelto a lo que tanto me apasiona. Simplemente: he vuelto a vivir".

Díaz fue titular en la victoria de su equipo por el duelo de ida en los octavos de final.